Eln dice que secuestro de Salud Hernández fue en medio de control territorial

En un comunicado entregado a Salud Hernández-Mora antes de su liberación, el Eln explicó que el plagio de la periodista se dio en medio de un "plan de control territorial" que están haciendo en la región del Catatumbo por el incremento de la violencia en los últimos meses.

"El Frente de Guerra está en un plan de control territorial, producto de factores de violencia que se vienen dando en el Catatumbo", explicó el grupo subversivo e indicó que en las últimas semanas han aparecido "personas extrañas" en la zona, donde además en lo corrido del 2016 "hay una suma de 60 personas muertas y desaparecidas" que "tienen en alarma a la población civil".

"En este plan de control una comisión guerrillera que recorría el territorio del municipio de El Tarra se informa de la presencia de agentes extraños en la zona y procede a realizar la operación de control poblacional, interceptando a la periodista Salud Hernández", explicó la guerrilla.

En su comunicado también aseguran que el Catatumbo es un territorio olvidado por el Gobierno, con altos índices de pobreza y al cual solo se le incrementa el pie de fuerza militar.