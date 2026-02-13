Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

El Tiempo exige liberación de periodistas desaparecidos en el Catatumbo

El director del periódico calificó la retención de los periodistas como un atentado contra la libertad de prensa.

Roberto Pombo, director del diario El Tiempo. Foto: Colprensa(Thot)

Roberto Pombo, director del diario El Tiempo. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Un "enérgico rechazo" a la actitud del ELN manifestó este jueves el director de El Tiempo, Roberto Pombo, luego de que el Ministerio de Defensa confirmara que esa guerrilla tiene en su poder a los tres periodistas desaparecidos en el Catatumbo. 

El director del diario exigió "la liberación inmediata y sin ningún tipo de condiciones" de la columnista de esa casa editorial, Salud Hernández, y de los reporteros de RCN Diego D'Pablos y Carlos Melo. 

"Esto es un atentado inaceptable contra la libertad de expresión", dijo Pombo y afirmó que toda Colombia debe exigir la libertad de los periodistas. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir