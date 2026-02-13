El Tiempo exige liberación de periodistas desaparecidos en el Catatumbo

Un "enérgico rechazo" a la actitud del ELN manifestó este jueves el director de El Tiempo, Roberto Pombo, luego de que el Ministerio de Defensa confirmara que esa guerrilla tiene en su poder a los tres periodistas desaparecidos en el Catatumbo.

El director del diario exigió "la liberación inmediata y sin ningún tipo de condiciones" de la columnista de esa casa editorial, Salud Hernández, y de los reporteros de RCN Diego D'Pablos y Carlos Melo.

"Esto es un atentado inaceptable contra la libertad de expresión", dijo Pombo y afirmó que toda Colombia debe exigir la libertad de los periodistas.