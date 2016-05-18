El Estado, la Constitución y el Gobierno se están sometiendo a las Farc: procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, tildó como una mentira que se está diciendo de manera desvergonzada por parte del Gobierno Nacional de que el pueblo tiene la última palabra en la firma de la paz.

Por ello fue enfático en que pese a que se convoque plebiscito o referendo es inane e intrascendente, debido a que como se acordó la semana pasada en la Habana y lo dejaron plasmado en el punto quinto y sexto del comunicado, una vez se firme el acuerdo este quedará comprometido a nivel internacional.

El representante del Ministerio Público recalcó que en este proceso el grupo guerrillero “ganó y terminó la constitución, el gobierno y la sociedad postrada ante las Farc. Es una realidad incontrovertible que no se puede desconocer y en mi condición de mi Procurador lo voy a decir, lo he venido diciendo, lo seguiré diciendo a hora y deshora, con prudencia e imprudencia, porque no se puede mantener engañado al país”.

Reveló que “el acudir a la opinión no está como un procedimiento exigido para darle validez o trascendencia jurídica a los acuerdos, basta con la firma para que se deposite lo acordado ante Naciones Unidas. Basta con que el gobierno firme con las Farc para que tenga inmediatos efectos, pues el estado colombiano se obliga internacionalmente”.

El procurador Ordoñez fue enfático en que las Farc no se someten a la institucionalidad. Que por el contrario, el Estado, la Constitución y el Gobierno se están sometiendo a las Farc.

El representante del Ministerio Público finalmente recalcó que “se trata de un plebiscito que no es idóneo para modificar las normas constitucionales, se trata, de un plebiscito más autoritario que democrático porque no se puede restringir el derecho de los ciudadanos ante un sí o un no frente a tan variados temas que se plantearán en los acuerdos de La Habana”.