El ambiente de los EE.UU. hacia Colombia es muy positivo: Santos

Con ocasión de la visita oficial que el presidente Juan Manuel Santos realizará del 17 al 19 de mayo en Washington, en la que se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer mandatario afirmó que las relaciones con ese nuevo gobierno republicano atraviesan un muy buen momento, que se materializó con el respaldo presupuestal de 450 millones de USD para el Plan Paz Colombia.

"Afortunadamente el ambiente que hay en los Estados Unidos hacia Colombia es un ambiente muy positivo que se demostró hace algunos días con la aprobación de la propuesta que había hecho el gobierno anterior para financiar Paz Colombia, que significa un incremento en los recursos hacia el país", afirmó el presidente.

Santos también explicó que "hay una agenda muy intensa en el ámbito empresarial" pues habrá un espacio en el que se reunirá con los empresarios más influyentes de los Estados Unidos, que conforman el Club Económico de Washington, con los que tendrá un intercambio sobre potenciales inversiones.

De igual forma, una organización llamada el Atlantic Council les entregará un informe a ambos gobiernos sobre la hoja de ruta que debe seguir los Estados Unidos en sus relaciones con Colombia. Informe llamado "Colombia Task Force".

Así será la agenda pública del Presidente

Miércoles:

El presidente Santos llegará en la tarde del miércoles a Washington y sólo hasta la noche asistirá a un encuentro con los miembros del Atlantic Council y la comisión bipartidista que entregará a ambos gobiernos un informe sobre cómo llevar sus relaciones bilaterales. "A eso le damos mucha importancia y mañana nos van a presentar tanto al gobierno colombiano como al americano ese informe", dijo el presidente.

A esta reunión está invitado el secretario de Estado Rex Tillerson.

Jueves:

Por la mañana del jueves se reúne el Consejo Colombia-Estados Unidos (United States Colombia Business Council) que se conformó durante la presidencia de Barack Obama con empresarios de ambos países. A la reunión asistirá el secretario de comercio Wilbur Ross.

"Ese consejo ya se reunió una vez en Cartagena, por parte de los Estados Unidos, la reunión la presidió el vicepresidente Joe Biden. Mañana se va a seguir seguimiento para incrementar el comercio y las inversiones y todas las relaciones económicas y comerciales", agregó el Presidente.

Tendrá reuniones en el Congreso de los Estados Unidos y hacia el mediodía (13:30 hora Colombiana) tendrá lugar el encuentro Santos-Trump en Despacho Oval de la Casa Blanca, que se estima que dure aproximadamente una hora, y al finalizar darán una declaración a la prensa. "Los mandatarios tratarán, entre otros temas, la alianza estratégica de seguridad, la implementación del acuerdo de paz en Colombia, el comercio bilateral y las oportunidades de inversión", expresó un comunicado de la Presidencia de la República.

Por la tarde/noche tendrá una cena con el Club Económico de Washington que conforman los presidentes de las principales empresas de los Estados Unidos. "Fui invitado a exponerles y hablar con ellos y es una oportunidad única, pues no todos los días se tiene esa oportunidad de hablarle a los presidentes de las principales empresas que están reunidos en Washintgon (...) tendremos intercambio con los principales inversionistas americanos que están interesados en Colombia".

Viernes:

Hacia las 8:30 am, el presidente se reúne, por primera vez, con el Vicepresidente de EEUU, Mike Pence, en el Observatorio Naval de Washington. Allí abordarán, entre otros temas, las relaciones bilaterales, lucha antidrogas, política regional e inversiones. Posteriormente tendrá reuniones con empresarios.