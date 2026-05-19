El 75 % de las Farc ya están en las zonas veredales: Mindefensa
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo este balance desde Pereira.
Durante la celebración de los 50 años del departamento de Risaralda el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que el 75 % de los miembros de las Farc ya llegaron a las zonas veredales.
Según el Ministro, Colombia cuenta con "una Fuerza Pública que es capaz de garantizar que el territorio nacional sea uno y no una fragmentación de jurisdicciones del crimen y que tiene el éxito de tener al 75 % de las Farc en sus zonas veredales".
Se espera que mañana termine la movilización de cerca de 6500 guerrilleros de las Farc a estas zonas veredales, donde iniciarán el proceso de dejación de armas.