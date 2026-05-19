El 75 % de las Farc ya están en las zonas veredales: Mindefensa. Foto: Colprensa( Thot )

Durante la celebración de los 50 años del departamento de Risaralda el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que el 75 % de los miembros de las Farc ya llegaron a las zonas veredales.

Según el Ministro, Colombia cuenta con "una Fuerza Pública que es capaz de garantizar que el territorio nacional sea uno y no una fragmentación de jurisdicciones del crimen y que tiene el éxito de tener al 75 % de las Farc en sus zonas veredales".

Se espera que mañana termine la movilización de cerca de 6500 guerrilleros de las Farc a estas zonas veredales, donde iniciarán el proceso de dejación de armas.