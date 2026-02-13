Doce personas resultaron heridas por fuerte turbulencia en vuelo de Avianca

Avión de Avianca - Imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Varios pasajeros y tripulantes del vuelo AV965 de Avianca resultaron heridos a causa de las turbulencias sufridas por un avión que volaba entre Lima y Buenos Aires, según revelaron varios pasajeros en redes sociales.

El aparato se vio fuertemente sacudido cuando sobrevolaba la cordillera de los Andes alrededor de la 01:11 (hora local Perú) y provocó golpes y contusiones a cuatro pasajeros y ocho miembros de la tripulación.

“El avión aterrizó a las 04:16 (hora Argentina) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizó la valoración médica a los pasajeros, con ayuda del personal de sanidad portuaria del aeropuerto de Ezeiza” informó la aerolínea en un comunicado.

Según informa la aerolínea, “diez personas fueron remitidas al hospital para su respectivo chequeo y tras recibir la revisión y atención médica correspondiente, ya han salido del centro sanitario”.

A su vez, la empresa lamentó el incidente y manifestó estar atenta a la evolución de los pasajeros afectados.

En fotografías publicadas en las redes sociales pueden verse los pasillos del avión cubiertos de restos de comida, bebidas y efectos personales, además de las heridas provocadas a los pasajeros.