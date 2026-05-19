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19 may 2026 Actualizado 11:34

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Decisión de Supersociedades evitaría pago de responsabilidad fiscal a Conalvías

Así lo señaló la vicecontralora general de la República, Gloria Alonso Másmela.

Contraloría dio curso a denuncia contra el gobernador de Bolívar. Foto: Contraloría General.

Contraloría dio curso a denuncia contra el gobernador de Bolívar. Foto: Contraloría General.(Thot)

Contraloría dio curso a denuncia contra el gobernador de Bolívar. Foto: Contraloría General.

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La vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, alertó sobre la posibilidad de que, con la anuencia de la Superintendencia de Sociedades, la firma Conalvías  logre liberarse de fallo de responsabilidad fiscal que le obliga a pagar $173.908 millones de pesos por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26.

Conalvías intenta además que se le desembargue su maquinaria y salir del Boletín  de Responsables Fiscales, de tal manera que pueda seguir contratando con el Estado, indicó la funcionaria.

Una decisión de la Superintendencia de Sociedades, el auto No. 400-019280 del 22 de diciembre de 2016, podría permitir que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción de la Contraloría General de la República para recuperar los dineros públicos perdidos.

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