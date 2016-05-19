Darán prioridad a demanda que pide inclusión del Eln y Bacrim en La Habana

Pese a que el Consejo de Estado alegó tener las competencias para estudiar la demanda del ex fiscal general, Eduardo Montealegre, que pretende 'blindar' los acuerdos de paz, la Sección Primera decidió que la corporación no va inmiscuirse en ese proceso y por tanto determinó que no enviarán ninguna comunicación a la Corte Constitucional en ese sentido, como se pensaba.

La corporación decidió darle prioridad a la demanda presentada por el abogado Tomás Oñate, que pide que se tumben las resoluciones que autorizaron la mesa de diálogos entre Gobierno y Farc e la Habana, debido a que considera que la paz no puede hacerse sin el Eln y las bacrim.

"Dada la importancia y trascendencia social de la demanda promovida por el señor Oñate Acosta, la Sección Primera dispuso fijar, en el menor tiempo posible, la audiencia de alegatos y de fallo de la referida demanda", afirma un comunicado del Consejo de Estado.

Según el Alto Tribunal, “en la medida en que los dos procesos tienen actores diferentes, varían en sus pretensiones y se apoyan en motivos totalmente distintos, no resulta procedente la promoción de un conflicto de competencias con la Corte Constitucional. Es decir, no se dan los supuestos exigidos para plantear el conflicto ante la entidad competente”.

La demanda promovida por Eduardo Montealegre Lynett solo se enfoca en la palabra “Acuerdo” contenida en la misma resolución que demandó Tomás Oñate, con la que pretende que la Corte condicione la citada expresión para que se entienda que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz tiene la categoría de acuerdo especial internacional.

Para conocimiento, los reportes del proceso indican que la demanda fue admitida el 10 de septiembre de 2015 y la medida cautelar solicitada fue resuelta negativamente el 30 de noviembre del 2015.