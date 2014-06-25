6AM W6AM W

Corte Constitucional ternó a Edgardo Maya para la Contraloría

La Corte Constitucional eligió a Maya como su nuevo y único candidato para reemplazar a la contralora General de la Nación, Sandra Morelli.

Pese al anuncio según el cual el

exprocurador Edgardo Maya

no obtuvo los votos y no podría aspirar de nuevo, se conoce que ha quedado designado como c

andidato de la Corte Constitucional 

para el cargo de

Contralor General. 

De esta forma, quedan pendientes los candidatos que seleccionarán la

Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado

.

Posteriormente el

Congreso de la República

decidirá entre los tres candidatos de la terna el

reemplazo de Sandra Morelli

que cumple su periodo constitucional. 

