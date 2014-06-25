Corte Constitucional ternó a Edgardo Maya para la Contraloría
La Corte Constitucional eligió a Maya como su nuevo y único candidato para reemplazar a la contralora General de la Nación, Sandra Morelli.
Pese al anuncio según el cual el
exprocurador Edgardo Maya
no obtuvo los votos y no podría aspirar de nuevo, se conoce que ha quedado designado como c
andidato de la Corte Constitucional
para el cargo de
Contralor General.
De esta forma, quedan pendientes los candidatos que seleccionarán la
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado
.
Posteriormente el
Congreso de la República
decidirá entre los tres candidatos de la terna el
reemplazo de Sandra Morelli
que cumple su periodo constitucional.