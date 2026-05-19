Continúa sin definirse quién ocupará curul de las negritudes

Tras varias horas de sesión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, hubo humo negro frente a la decisión sobre quién ocupará la curul de las negritudes que dejó el ex representante a la Cámara Moisés Orozco.



Mientras cuatro de los magistrados botaron porque la curul le fuera asignada a la excandidata Vanessa Mendoza, cuatro votaron porque el asiento permanezca vacante, hasta que se realicen las elecciones parlamentarias de 2018.



Ante esta situación el tribunal decidió nombrar a dos conjueces para que participen en la toma de esta decisión.



Hace cerca de seis meses, el Consejo de Estado decidió anular la elección de Moisés Orozco como representante a la Cámara de las negritudes, porque el entonces candidato presentó documentos falsos para aspirar a la curul en la lista de la Fundación Ébano de Colombia -Funeco-.