Construirán nueva planta para abastecer de agua a Yopal, anuncia nuevo gobernador
Marco Tulio Ruíz, prometió en La W que con los recursos del departamento se construirá la planta que tanto necesitan los habitantes.
El nuevo gobernador electo de Casanare, Marco Tulio Ruíz, prometió en www.wradio.com.co que con los recursos del departamento se construirá la planta de agua para Yopal.
“Hemos hablado con la administración municipal para que entreguen diseños de la planta y con recursos del departamento construir en tiempo récord la planta”, señaló Ruíz.
El candidato del Movimiento político Aprovides fue elegido como nuevo gobernador con un total de 47.294 votos.
“Hemos hablado con la administración municipal para que entreguen diseños de la planta y con recursos del departamento construir en tiempo récord la planta”, señaló Ruíz.
El candidato del Movimiento político Aprovides fue elegido como nuevo gobernador con un total de 47.294 votos.