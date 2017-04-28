Consejo Superior convocará a Comité Electoral para elección de rector de Uniatlántico

El gobernador Eduardo Verano De la Rosa anunció que en la reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, que se realizará el próximo 4 de mayo, se convocará al Comité Electoral de la institución educativa para definir la fecha de elección del rector en propiedad.

“Ya hemos sido notificados por el Tribunal Administrativo de la decisión del Consejo de Estado, por ello, el Consejo Superior procederá a convocar al organismo electoral de la universidad para que se adopten todas las decisiones correspondientes a la elección del rector en propiedad”, dijo el mandatario departamental.

La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, manifestó que con la ejecutoria de este fallo se acabará la interinidad que existe en la rectoría de la Universidad del Atlántico desde septiembre de 2014.

“La próxima semana se realizará un Consejo Superior, que ya estaba definido, allí se avanzará en la convocatoria del Comité Electoral de la universidad para que establezca la fecha en la que se escogerá el rector en propiedad, nuestro propósito es que este proceso se pueda hacer a la mayor brevedad”, sostuvo Giha Tovar.

Mediante sentencia del 2 de marzo de 2017, la Sección Quinta del consejo de Estado resolvió levantar la medida cautelar de suspensión del procedimiento que adelantaba la Universidad del Atlántico para la elección del nuevo rector en propiedad, la cual había sido decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto del 7 de julio de 2015.

La Rectoría de la Universidad del Atlántico se encuentra en interinidad desde septiembre de 2014, cuando Ana Sofía Mesa salió pensionada, en su reemplazo fue encargado Rafael Castillo Pacheco quien permaneció con esas funciones hasta agosto de 2015, fecha en la que se designó, también en calidad de encargada, a Rafaela Vos Obeso.