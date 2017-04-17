Congresistas enfrentados por carta de Uribe al Congreso de los EE.UU.

En diálogo con La W, el senador Iván Cepeda calificó la carta enviada por el expresidente Álvaro Uribe a las autoridades de los Estados Unidos como un "acto de deslealtad plagado de mentiras".

El parlamentario aseguró que esta "operación de diplomacia paralela" tiene como fin "torpedear el acuerdo de paz con las Farc" y el programa Paz Colombia, que prevé recursos de cooperación internacional para el posconflicto.

(Escuche: Senadores opinan de la reunión entre Uribe y Pastrana y el presidente Donald Trump)



El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, celebró la carta y la reunión de los expresidentes Uribe y Pastrana con el presidente Trump y descartó que se trate de una traición a la patria.

"En su momento Piedad Córdoba habló de tumbar el gobierno del presidente Uribe; en este caso solo estamos planteando unos hechos respaldados con cifras", precisó Macías.