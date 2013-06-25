Congresistas del Partido Verde no entienden importancia de Colciencias: director saliente
Carlos Fonseca, contó que se retira de Colciencias porque le informaron que se estaba violando la ley del 30% del derecho de las mujeres a ocupar cargos de alto nivel.
El director saliente de Colciencias, Carlos Fonseca, aseguró en www.wradio.com.co que el Partido Verde, al que él pertenece, debió asumir la responsabilidad de dirigir un proyecto tan importante como el la ciencia y tecnología.
Fonseca sostuvo que desconoce problemas internos en el Partido que pudieran haber llevado a su salida. Pero les dijo a los dirigentes de esa colectividad que deben “madurar”.
“Siempre ha habido tensiones en un partido que se está construyendo y debe madurar cuando se le en carga este tema y debe deponer cualquier interés personal, siempre y cuando haya cometido ese error”, aclaró.
