Colombianos pueden entrar a aeropuertos de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos sin visa

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a partir del 1 de mayo de 2013 elimina la obligación de visa de tránsito los colombianos en los aeropuertos de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.



La eliminación de la visa de tránsito aérea habilitará a los colombianos a permanecer en las zonas internacionales en los aeropuertos anteriormente mencionados sin necesidad de la visa, siempre y cuando no accedan al territorio nacional, durante las escalas o enlaces de vuelos.



La figura del tránsito aeroportuario funciona a nivel internacional para quienes necesitan hacer conexión a otro país. Anteriormente, los colombianos que hacían escala en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos debían tramitar la visa Schengen solo para poder hacer la conexión hacia sus lugares de destino, fuera del espacio Schengen.



Francia también eliminó la visa de tránsito obligatoria para los colombianos a partir del 1 de junio de 2012.

