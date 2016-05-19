Colombia y Corea del Sur acuerdan cooperación tecnológica para investigación criminal

El viceministro de Defensa para el GSED, Gr (RA) Javier Pérez se reunió con el viceministro del Interior de Corea del Sur, Kim Sung Iyul. Foto: Ministerio de Defensa( Thot )

Los gobiernos de Colombia y de Corea del Sur acordaron este jueves reforzar los lazos de cooperación en materia de tecnología para la investigación criminal.

Luego de una reunión del viceministro de Defensa, Aníbal Fernandez de Soto, con el viceministro del Interior de la República de Corea, Kim Sung Lyul, se acordó que el país asiático cooperará con Colombia con adelantos tecnológicos en materia de investigación criminal, así como con transferencia gratuita de tecnología.

Además, once funcionarios de la Policía Nacional participarán en el curso Cyber Security Policing a finales de este mes en la República de Corea. Por su parte, Colombia ha capacitado a seis miembros de la Agencia de Policía Nacional de Corea en pasantías de referenciación.

“Con Corea hemos tenido una estrecha relación de amistad y cooperación desde hace muchos años. Esta visita nos permite profundizar en nuestro trabajo conjunto en áreas tales como la industria militar, ciencia y tecnología, capacitación policial en seguridad ciudadana y buenas prácticas sectoriales”, señaló el viceministro Fernández de Soto.