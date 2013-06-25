6AM W6AM W

Actualidad

Colombia no comprende la importancia de la ciencia y tecnología: Exdirector de Colciencias

Jaime Restrepo recordó que se retiró de Colciencias porque "hubo una disminución sustancial del presupuesto", lo cual llevó a que la investigación básica "se esté acabando".

Jaime Restrepo Cuartas, exdirector de Colciencias, señaló en www.wradio.com.co que en el nuevo modelo productivo de Colombia la ciencia y tecnología juega un papel “muy importante”, pero sostuvo que el Gobierno “no tiene conciencia” para garantizar el soporte en este tema.

Restrepo Cuartas recordó que se retiró de Colciencias porque “hubo una disminución sustancial del presupuesto”, lo cual llevó a que la investigación básica “se esté acabando”.

El exdirector explicó que el presupuesto de Colciencias era de 370.000 millones de pesos, de los cuales 240.000 iban a formación doctoral, lo cual dejó poco para la investigación. 

