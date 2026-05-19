Colombia marcará la agenda con EE.UU frente a los retos por la paz y seguridad

El Procurador General, Fernando Carrillo sostuvo que la agenda bielateral con los Estados Unidos estará enmarcada en el posconflicto, sin embargo, sostuvo que en la actualidad le preocupa el aumento de los cultivo a ilícitos en el país.

"Tenemos una piedra en el zapato y es el aumento de los cultivos ilícitos", expresó Carrillo.

El jefe del Ministerio público sostuvo que la implementación de los acuerdos de paz se debe dar con urgencia para evitar que sean utilizados por las campañas políticas.