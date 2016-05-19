6AM W6AM W

Actualidad

Colombia extraditará a Estados Unidos al ‘último cabecilla’ del Cartel de Cali

Alberto Villota Segura es sindicado de tener vínculos con las Farc y los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

W Radio conoció en primicia la resolución 126 de 2016, expedida el pasado 17 de mayo por el Gobierno Nacional, en la cual concede la extradición a Estados Unidos de Alberto Villota Segura, considerado el último cabecilla del Cartel de Cali. 

El colombiano tiene dos acusaciones, una de la corte del Distrito Sur de Florida y otra de la corte del distrito este de Texas, ambas por delitos asociados al narcotráfico. 

Fue capturado en septiembre pasado por autoridades ecuatorianas en la provincia de Sucumbíos y es sindicado de tener vínculos con las Farc y los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa. 

El 19 de febrero 2014 el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Villota en su lista negra, señalándolo de ser socio de Fernaín Rodríguez Vásquez, líder de una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad