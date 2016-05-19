Colombia extraditará a Estados Unidos al ‘último cabecilla’ del Cartel de Cali

W Radio conoció en primicia la resolución 126 de 2016, expedida el pasado 17 de mayo por el Gobierno Nacional, en la cual concede la extradición a Estados Unidos de Alberto Villota Segura, considerado el último cabecilla del Cartel de Cali.

El colombiano tiene dos acusaciones, una de la corte del Distrito Sur de Florida y otra de la corte del distrito este de Texas, ambas por delitos asociados al narcotráfico.

Fue capturado en septiembre pasado por autoridades ecuatorianas en la provincia de Sucumbíos y es sindicado de tener vínculos con las Farc y los carteles mexicanos de Los Zetas y Sinaloa.

El 19 de febrero 2014 el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Villota en su lista negra, señalándolo de ser socio de Fernaín Rodríguez Vásquez, líder de una organización internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero.