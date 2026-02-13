Centro Democrático pide investigar supuestas amenazas de las Farc en La Guajira

A través de su cuenta de Twitter, la representante Tatiana Cabello divulgó un supuesto panfleto del frente 59 de las Farc, en el que se amenaza a habitantes del corregimiento de Conejo.

Congresistas del Centro Democrático les han pedido a las autoridades investigar la veracidad de un panfleto que circula en el corregimiento de Conejo, en La Guajira, en el que supuestamente el frente 59 Resistencia Guajira de la guerrilla de las Farc amenaza a habitantes de la región por estar cometiendo presuntos actos delictivos.

En el boletín, cuya autenticidad aún no ha sido validada, se le dice a los ciudadanos relacionados: “(…) deben abandonar las actividades delictivas, de lo contrario nos veremos obligados a tomar medidas, ya que hasta el momento no hemos querido proceder porque estamos seguros que se verían afectados hasta sus familias”.