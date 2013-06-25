Carrera de camperos destruyó zona de páramo en Cundinamarca
Por lo menos fueron 30 frailejones y varias zonas de páramo entre los municipios de La Calera y Choachí, sufrieron por cuenta del encuentro "Toyoteros Vs. Jeeperos".
Una competencia entre aficionados de camperos 4x4 realizada el pasado fin de semana terminó afectando seriamente una zona de reserva natural ubicada entre los municipios de La Calera y Choachí, con frailejones arrancados y capa vegetal levantada.
Por lo menos fueron 30 frailejones y varias zonas de páramo las que sufrieron por cuenta del encuentro "Toyoteros Vs. Jeeperos" que se desarrolló en una zona de 100 hectáreas ubicada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Mauricio Silva, uno de los organizadores del encuentro aseguró en www.wradio.com.co que el daño no fue tan grave si se tiene en cuenta la extensión del terreno en donde se realizó la competencia, puntualizando que compensarán el daño realizando una siembra de árboles.
Autor: Juan Pablo Calvás
Por lo menos fueron 30 frailejones y varias zonas de páramo las que sufrieron por cuenta del encuentro "Toyoteros Vs. Jeeperos" que se desarrolló en una zona de 100 hectáreas ubicada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Mauricio Silva, uno de los organizadores del encuentro aseguró en www.wradio.com.co que el daño no fue tan grave si se tiene en cuenta la extensión del terreno en donde se realizó la competencia, puntualizando que compensarán el daño realizando una siembra de árboles.
Autor: Juan Pablo Calvás