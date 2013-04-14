Carlos Mauricio Iriarte, elegido gobernador del Huila

Carlos Mauricio Iriarte de 51 años alcanzó la Gobernación con 119.126 votos, cerradas el 99.41 por ciento de las mesas, en elecciones atípicas para el primer cargo del departamento. El voto en blanco consiguió 76.783 votos. La abstención superó el 70 por ciento.









El nuevo gobernador del departamento es abogado de la Universidad Externado de Colombia con posgrados en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas en la Universidad La Sorbonne de París.









Fue concejal de los municipios de Neiva y Tello, Secretario de Educación, Secretario de Obras y Secretario de Gobierno del Huila.









Las elecciones se realizaron por la destitución de Cielo González, quien fue sancionada por por irregularidades en contratación.







