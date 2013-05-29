Cárceles con ingeniería militar para enfrentar hacinamiento serán de mínima seguridad
El jefe de ingenieros del Ejército Nacional, general Guillermo Suárez, dijo que el Inpec es la institución encargada de "orientarlos" y en decirles "cómo deben ser las cárceles".
El jefe de ingenieros del Ejército Nacional, general Guillermo Suárez, explicó en www.wradio.com.co que se está en una fase de planeamiento de las nuevas cárceles con ingeniería militar para enfrentar el hacinamiento.
Suárez dijo que el Inpec es la institución encargada de “orientarlos” y en decirles “cómo deben ser las cárceles.”
“Ellos (Inpec) nos dicen que hay que mejorar porque no tenemos experiencia en el tema (…) Pero es importante colaborar con este problema”, indicó el general.
Contó que las cárceles serán construidas con láminas de acero y serán de mínima seguridad.
Suárez dijo que el Inpec es la institución encargada de “orientarlos” y en decirles “cómo deben ser las cárceles.”
“Ellos (Inpec) nos dicen que hay que mejorar porque no tenemos experiencia en el tema (…) Pero es importante colaborar con este problema”, indicó el general.
Contó que las cárceles serán construidas con láminas de acero y serán de mínima seguridad.