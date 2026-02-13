Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:17

Camioneros del Cauca no irán a paro

La razón a causa de que el paro campesino les ha dejado perdidas económicas muy grandes.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa.(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Caracol Radio

Jesús Buitrón, líder de la Asociación de Camioneros de Colombia, seccional Cauca, dijo que no entrarán a cese de actividades ya que el paro nacional campesino les ha dejado perdidas económicas.

“Sin querer nosotros ya nos encontramos en paro, porque tenemos compañeros estacionados sobre la vía Panamericana y además no hemos podido trabajar como anteriormente lo hacíamos”, expresó el líder de este gremio.

Dijo, además, que son cerca de mil camioneros los que se encuentran afectados por el bloqueo de la vía Panamericana; por eso pidió a las comunidades en protesta y al gobierno nacional, que lleguen a los acuerdos necesarios y así poder desbloquear la vía antes mencionada.

