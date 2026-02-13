Camarones, el pueblo de nadie

A sólo 15 minutos de Riohacha se encuentra el corregimiento de Camarones. Un pueblo absolutamente abandonado a pesar de que le pertenece a la capital de La Guajira. Sin vías pavimentadas; sin centro de salud, que lo empezaron a hacer hace años y lo dejaron abandonado.

Además un supuesto mega colegio que costó millones y millones de pesos y que está sin terminar, los niños se sientan en las aulas que están en obra negra y con los vidrios rotos alrededor.

Los niños juegan en sus recreos en medio de los vidrios y el material de obra que está abandonado en la institución y como si fuera poco, tienen un acueducto que no tiene agua potable. Incluso, el vigilante del Acueducto vive ahí y es el que lo administra, el que realiza todo tipo de labores químicas y de aseo y sin embargo, no le pagan hace un año.

Las imágenes son devastadoras, se ve el desgobierno total. El centro de salud es una casa en obra negra abandonada, cuando los habitantes tienen urgencias deben caminar hasta Riohacha para recibir atención.

La W Radio trató de contactar al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, pero no ha respondido a nuestros llamados. Los habitantes están reclamando no sólo presencia del Icbf para los niños de 0 a 5 años sino presencia del Ministerio de Salud, que les garantice ser atendidos en su comunidad, y el Ministerio de Educación para instalaciones dignas para sus estudiantes.