Bananeros cumplirán requerimientos de la Fiscalía por patrocinio paramilitar
Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, sostiene que no se debe estigmatizar al gremio.
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