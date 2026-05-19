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19 may 2026 Actualizado 11:33

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Bananeros cumplirán requerimientos de la Fiscalía por patrocinio paramilitar

Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, sostiene que no se debe estigmatizar al gremio.

Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, sostiene que no se debe estigmatizar al gremio. Foto: Colprensa

Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, sostiene que no se debe estigmatizar al gremio. Foto: Colprensa(Thot)

Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, sostiene que no se debe estigmatizar al gremio. Foto: Colprensa

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