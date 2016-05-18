Avanza ley de licores en el Congreso

De acuerdo con el director de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, "esta ley estaba en mora de expedirse hace 25 años, desde la Constitucióm de 1991. Se hizo equidad porque los licores de alta gama vienen pagando el 3% contra el 30% que vienen pagando los licores nacionales. Se acaba esta distorsión".

Acosta también aclaró que se preserva el monopolio rentístico de los licores consagrado en la Constitución Política, "que llegó a estar en riesgo en un momento determinado".

El texto aprobado le da una salvaguarda al aguardiente como una bebida nacional, prevé que los consumidores de licores más caros paguen más impuestos y contempla medidas para enfrentar el contrabando y la adulteración de licores.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la aprobación de este proyecto en cuenta de Twitter: "#ColombiaSegura con Proyecto de Ley de Licores aprobado por @CamaraColombia se fortalecerá lucha contra contrabando y licor adulterado".