Así estarán compuestas las comisiones de la Cámara de Representantes

Partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales. Foto: Colprensa( Thot )

Después de días de negociación, partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales.

En la Comisión Primera estarán algunos de los más destacados representantes como la excandidata vicepresidencial, Ángela María Robledo, el representante guajiro de La U, Alfredo Deluque, el liberal Juan Carlos Lozada, el segundo congresista más votado del uribismo, Edward Rodríguez y Marcos Calarcá, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La Comisión de Acusaciones estará compuesta por cuatro representantes del Centro Democrático, tres del Partido Liberal, tres de Cambio Radical, dos del Partido de la U, dos del Partido Conservador, dos de la Alianza Verde.