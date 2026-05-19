Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 22:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Así estarán compuestas las comisiones de la Cámara de Representantes

Los partidos llegaron a un acuerdo.

Partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales. Foto: Colprensa

Partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales. Foto: Colprensa(Thot)

Partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Añadir Caracol Radio en Google

Después de días de negociación, partidos políticos llegaron a un acuerdo para la conformación de las comisiones constitucionales y legales.

En la Comisión Primera estarán algunos de los más destacados representantes como la excandidata vicepresidencial, Ángela María Robledo, el representante guajiro de La U, Alfredo Deluque, el liberal Juan Carlos Lozada, el segundo congresista más votado del uribismo, Edward Rodríguez y Marcos Calarcá, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La Comisión de Acusaciones estará compuesta por cuatro representantes del Centro Democrático, tres del Partido Liberal, tres de Cambio Radical, dos del Partido de la U, dos del Partido Conservador, dos de la Alianza Verde.

  • Partido Conservador
  • Partido Liberal
  • Cámara de Representantes
  • Congreso

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir