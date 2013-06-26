Acusan formalmente a presuntos responsables de atentado a exministro Londoño

Ante el juez cuarto especializado de Bogotá, la Fiscalía acusó formalmente a Ulises Castellanos Beltrán, alias 'Apu', y a César Augusto Ruiz Gómez, alias 'Bigotes, por su presunta participación en el atentado al exministro Fernando Londoño.



El ente acusador señala a Castellanos y a Ruiz por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo, fabricación, porte y uso de armas de uso privativo de las fuerzas militares y utilización de menores en actos delictivos



El juez reconoció como víctimas a familiares de los dos escoltas de Londoño que murieron en la acción terrorista, así como a personas que resultaron heridas.



Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso dio a conocer el paso a paso del ataque. Afirmó que el 22 de abril de 2012 se hizo el primer contacto con la organización criminal de la cual era líder Ulises Castellanos Beltrán, alias 'Apu' .



Un mes después, Diego Fernando Tabares Marín y Luis Alberto Mora Ramos se reunen con Ulises Castellanos Beltrán para concretar los detalles de la acción terrorista. Días después, Tabares y Mora recibieron la bomba lapa elaborada en Cali.



Posteriormente, Nelson Eduardo Aguirre Castañeda y el menor de edad, encargado de poner el artefacto explosivo en el automóvil, llegan a Bogotá con el fin de realizar una ultima reunión.



Laura Palomino.