Abrirán proceso contra notario que permitió adquisición ilegal de tierras en los Llanos

Así lo dio a conocer el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien aclaró que la ley no permite que haya unidad agrícola familiar se presenten acumulaciones de tierras.



Sobre el tema de la adquisición de tierras por parte de empresarios en los Llanos Orientas, el superintendente aseguró que corresponde a los jueces de la República determinar si anulan o no esas compras.



“Los único que pueden resolver el tema son los jueces”, esto por tratarse de un tema jurídico, señaló Vélez. Dijo que una solución puede ser que los dueños renuncien a las escrituras y esas tierras pasen a manos de campesinos.



“La Gente cree que comprar una finca es igual a comprar un apartamento en Bogotá o Cali”, resaltó.