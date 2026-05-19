Abren salas lactantes en centros de reclusión de mujeres

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- abrió las “salas amigas de la familia lactante-modalidad centros de reclusión”, para la extracción y conservación de la leche materna para los neonatos y los bebés hijos de las mujeres privadas de la libertad como de las funcionarias que laboran en el Establecimiento.

Estas salas fueron adaptadas en espacios de la Reclusión de Mujeres de Bogotá, impulsando la formación y difusión de información sobre lactancia materna, alimentación y desarrollo infantil a la comunidad Penitenciaria y Carcelaria, con el fin de formar gestores capaces de promover la alimentación saludable en los niños y niñas menores de tres años que viven con sus madres en el Establecimiento y de las funcionarias que allí laboran en proceso de lactancia.

La estrategia beneficiará a 6 niños lactantes (0-6 meses), a 17 niños del hogar infantil (6 meses a 3 años) y a 16 mujeres gestantes privadas de la libertad.