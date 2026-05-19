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19 may 2026 Actualizado 11:33

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A la cárcel cuatro implicados en escándalo de Estraval

Un juez de la república envió a la cárcel a los cofundadores de Estraval, Cesar Mondragon, Juan Carlos Bastidas, Jose Ivan Castiblanco y la representante legal Rosalba Fonseca.

César Mondragón, directivo y fundador de Estraval. Foto: Colprensa

César Mondragón, directivo y fundador de Estraval. Foto: Colprensa(Thot)

César Mondragón, directivo y fundador de Estraval. Foto: Colprensa

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El funcionario judicial argumentó que estas personas son un peligro para el proceso y pueden salir del país. 

Por otro lado el juzgado cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria a la gerente comercial de la empresa, Angela Marina Daza; el gerente operativo, Fernando Joya; y el director de Tecfinsa, Pedro Harold Carvajal.

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