A la cárcel cuatro implicados en escándalo de Estraval
Un juez de la república envió a la cárcel a los cofundadores de Estraval, Cesar Mondragon, Juan Carlos Bastidas, Jose Ivan Castiblanco y la representante legal Rosalba Fonseca.
El funcionario judicial argumentó que estas personas son un peligro para el proceso y pueden salir del país.
Por otro lado el juzgado cobijó con medida de aseguramiento en detención domiciliaria a la gerente comercial de la empresa, Angela Marina Daza; el gerente operativo, Fernando Joya; y el director de Tecfinsa, Pedro Harold Carvajal.