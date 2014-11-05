José Obdulio Gaviria, senador Centro Democrático, señaló en

que

votaron negativamente la prórroga de la ley de orden público porque no se les ha explicado el tema de excluir a negociadores de vigilancia o control de la Procuraduría.

“Respecto a la vigilancia administrativa hemos pedido conocer cómo se ha venido gastando el dinero en el tema de la paz (…)

Si lo que se quiere es evitar ese tipo de investigaciones, lo cual no es procedente

”, señaló Gaviria.

Y agregó: “Una cosa es proteger y

otra es querer que lo que sea despilfarro no sea objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación

”.