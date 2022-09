Comunicadora tolimense recibe reconocimiento en Ecuador

Cristina Callejas Campo, comunicadora social y periodista recibirá un reconocimiento como Exceptional Leaders of Excellence in Media & Communication en el Women Economic Forum (WEF) Ecuador, que se realiza por segunda vez consecutiva en ese país y se transmitirá el 7 de septiembre.

“La trayectoria de líderes como las que exaltamos en el WEF, es una gran contribución al fortalecimiento económico y social de la mujer, inspirando y potenciando el empoderamiento femenino desde diversos campos. En este caso es un premio a la trayectoria y trabajo a favor de la mujer en materia de comunicaciones que Cristina viene desempeñando hace varios años”, expresó Catalina Cajías, directora del WEF Ecuador.

Gracias a su trayectoria en comunicaciones y a su labor en las organizaciones ibaguereñas Tejido Humano, donde es presidenta de la Junta Directiva y de la Fundación Focus, donde es directora académica, la experta en comunicaciones ayuda a las personas a construir relaciones positivas, comunicarse eficazmente y conectar con otros a través de la comunicación poniendo al alcance de las personas herramientas y estrategias que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

“Actualmente estamos en el montaje de la Escuela Taller de Comunicaciones (ETC), que trabajará potenciando las habilidades comunicativas de estudiantes, profesionales y de manera especial para reforzar las habilidades que faciliten el empoderamiento de la mujer a través de una comunicación eficiente que nos ayude a visibilizar quiénes somos, el valor que aportamos a la sociedad, así como a impulsar a otras mujeres a que se conviertan en líderes”, explicó Callejas Campo.

Recientemente, la comunicadora fue reconocida con el Award Iconic women creating a better world for all en Egipto e India y a comienzo de 2022 fue triple best seller de ventas en Amazon con el libro Bienestar organizacional al lado de otros expertos hispanoamericanos.