Estos son los 7 boyacenses designados por Petro en cargos de alto gobierno

Boyacá tiene una poderosa representación con un ministerio, seguridad, educación, infraestructura, gestión del riesgo y una embajada.

El reto de estos boyacenses lideres en cada una de sus sectoriales, es no solo dejar en alto el nombre de la región, sino adelantar la mejor gestión para sus sectores en todo el país, de cara a un mejoramiento, equidad, y ponerle el freno a la burocracia, el clientelismo y la corrupción.

Estos son los funcionarios boyacenses de alto gobierno

En Caracol Radio recopilamos lo más destacado de las hojas de vida de los boyacenses que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Oriunda del municipio de Aquitania, Boyacá, Sandra Milena Urrutia Pérez, una abogada con más de 18 años de experiencia en el sector publico y privado, fue designada como nueva Mintic por parte del presidente Gustavo Petro.

Su último cargo y en el que permaneció por dos años, fue como asesora jurídica del viceministerio de conectividad y digitalización del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Urrutia Pérez,trabajó en la Contraloría General, laSuperintendencia de Industria y Comercioy en empresas privadas como Movistar. Tiene una maestría en derecho administrativo y es especializada en derecho de las telecomunicaciones. También ha trabajo en el campo de servicios públicos domiciliarios, vigilancia y control, regulación y atención al cliente.

Su carrera en el sector público inició en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se desempeñó como asesora externa y coordinadora de apelaciones de la Dirección Territorial Centro. Posteriormente pasó a la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones (CRC) como asesora jurídica.

Urrutia es egresada de la Universidad de Boyacá, y su nombre fue postulado por el partido de la U.

El director nacional del SENA

Se trata del abogado Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ex ministro de justicia del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ex gobernador de Boyacá y ex senador de la republica.

“El reto más grande es llevar el sena al campo colombiano, poder hacer de toda esa economía campesina un sujeto de servicio nacional de aprendizaje, a ese millón seicientas mil familias que forman parte de la economía campesina y que necesitan urgentemente apoyo y capacitación”, manifestó Jorge Londoño.

Londoño aseguró que su objetivo es llegar a los sitios con mayores dificultades o municipios recónditos de los departamentos, donde su principal objetivo será promover la asociatividad campesina.

“Esta es la universidad del pueblo, que capacita a las personas menos favorecidas y Boyacá no va a ser extraña a la acción del SENA”, expresó.En la tarde de este lunes 29 de agosto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, posesionó al nuevo funcionario, excongresista del Partido Verde, nacido en Puerto Boyacá, quien conoce muy bien la parte administrativa, tras haber sido gobernador de Boyacá, entre 2004 y 2007.

El Presidente de la ANI

El Gobierno nacional, tras decreto firmado por el Ministro de Transporte Guillermo Reyes, posesionó como nuevo Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al ingeniero William Fernando Camargo Triana, hijo de la ciudad de Duitama, Boyacá.

El nuevo presidente de la ANI es ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), especializado en transporte en la Universidad Nacional, y tiene una maestría en Planeación Urbana de la Universidad Javeriana.Actualmente, cursa un Doctorado en Dirección de Proyectos con la Universidad Benito Juárez.

Camargo Triana cuenta una amplia experiencia en proyectos de movilidad sostenible, en planificación de proyectos viales, rurales, urbanos y regionales; en formulación, diseño, seguimiento e implementación de proyectos relacionados en ordenamiento territorial, planeación urbana y regional, tránsito, transporte, movilidad y Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).

En su trayectoria profesional, Camargo Triana ha ocupado otros cargos públicos como el de secretario de Movilidad en Cali; subsecretario de servicios de movilidad en Bogotá y Director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), así como Director de Vías, Transporte y Servicios Públicos de Planeación Distrital en Bogotá VIITS del INVIAS.

También fue asesor y consultor en temas de movilidad, urbanismo, infraestructura e ITS.

El director de la UNGR

El presidente Gustavo Petro posesionó a Javier Pava Sánchez como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Javier Pava Sánchez nació en Duitama, Boyacá; es Ingeniero Geólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con Especialización en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres de la Universidad de Los Andes y Maestría en Planeación Territorial y Dinámica Poblacional en la Universidad Externado de Colombia.

Exdirector y creador del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER 2012-2016), se ha desempeñado como consultor internacional para la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, regional para Las Américas y El Caribe), de la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Banco Mundial en Centroamérica.Con más de 13 años de experiencia, Pava Sánchez también ha sido Docente Universitario en temas Gestión Ambiental, de Gestión del Riesgo de Desastres, Transición Energética y Cambio Climático asociados a la planeación del desarrollo territorial.Ha sido miembro del equipo programático de la campaña de la Colombia Humana 2018-2022 y dinamizador del programa de gobierno Petro presidente - Francia vicepresidenta 2022-2026, coordinador del empalme con UNGRD, IDEAM y Fondo Adaptación.

El embajador de Colombia ante España

El Tunjano Eduardo Ávila Navarrete, es el nuevo embajador de Colombia ante el reino de España.

Ávila Navarrete es empresario colombiano de gran renombre en su gremio, y está vinculado actualmente a la empresa Setronics, especializada en servicios de comunicación y seguridad electrónica.

La directora de la Interpol y DIJIN de la Policía Nacional

Hija de Boavita, Boyacá, la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez, es la nueva directora de la Interpol y DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, y es hoy el orgullo de su pueblo.

Se confirmó por parte del Director de la Policía Nacional, la llegada por primera vez de una mujer a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

La boyacense es abogada y en lo corrido de sus 25 años de servicio a la Policía, ha sido jefe de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo 'Gonzalo Jiménez de Quesada', del área jurídica de la Secretaría General de la Policía, de la Oficina de DD. HH. de la Dijín, de la Escuela de Justicia Penal Militar y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, y del Hospital Central de la Policía Nacional.

En su pueblo, Boavita, ubicado a cuatro horas de Tunja, capital de Boyacá, sus coterráneos celebran que una hija de esa tierra, haya alcanzado el alto cargo, dejando historia para la región, y para la propia institución.

La hoja de vida de la boyacense nueva Directora de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, que es una de las especialidades de la institución con más responsabilidad, registran 43 condecoraciones y 70 felicitaciones.

El director de Inteligencia Policial- DIPOL

Se trata del coronel Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, nuevo director de Inteligencia Policial (Dipol). El oficial boyacense Novoa, es oriundo de Garagoa, administrador policial con especialización en Seguridad, así como en Gobierno y Políticas Públicas.

El coronel Novoa quien tiene experticia en gobierno y políticas públicas, se venía desempeñando como Director de Incorporación. Anteriormente fue Agregado de policía en Francia y Comandante del Departamento de Policía Cauca, entre otros importantes cargos.

La Policía aseguró que los oficiales (el nuevo director de la DIPOL y la nueva directora de la SIJIN) están llevando a Cabo el Curso Estratégico de Seguridad Pública (Cesep), uno de los requerimientos para tener el grado de brigadier general de la institución.