Moteros no están de acuerdo la norma de prohibir el tránsito por sectores

La restricción será entre las carreras 33 a la 36 y las calles 41 a la 56 la medida funcionará desde las 6:00 PM hasta las 12:00 AM los días jueves, viernes y sábados, así lo informó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Sin embargo, los moteros de la ciudad no están conformes con esta decisión, pues afirman que les afecta directamente a ellos, e incluso al sector comercial

Cesar Robles, presidente del club K3 de Santander, motos de alto cilindraje manifestó:

“No me parece, nosotros salimos los fines de semana por esparcimiento, tenemos un gremio de motos bastante amplio en Santander, directamente si nos puede afectar, y no solamente al motociclismo, sino al sector comercial, la moto viene diseñada para dos personas y además los ladrones no salen solo viernes sábados y domingos únicamente, están a diario y esto está supremamente inseguro, ya no es la misma ciudad bonita que había hace 20 años”

Cabe resaltar que hasta el próximo 3 de septiembre se hará pedagogía de esta nueva normativa, pero, a partir de esta fecha, se aplicará una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes a los infractores.