Gobernador Barragán niega que este constriñendo a sus funcionarios a votar

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, aseguró que él no ha obligado a ninguno de los servidores público o funcionarios de la Gobernación a participar en política e invitó a denunciar con nombre propio a quienes lo están haciendo.

“No invitado absolutamente a nadie ni telefónica ni presencialmente a votar por nadie. (…) Es extraño que se hagan las denuncias a través de los medios de comunicación y no a los entes de control que es como se debería hacer”, dijo Barragán.

Según el mandatario departamental, hasta el momento a la oficina de control interno disciplinario no se han radicado denuncias ni quejas frente a supuestos hechos de coacción a servidores públicos para que voten por determinado candidato.

Cuestionó que las denuncias se hagan a través de los medios de comunicación y no a través de los entes de control donde se puede corroborar y tomar decisiones contra los servidores públicos que estén haciendo constreñimiento contra alguno de los contratistas.

“El llamado a cualquier funcionario de la Gobernación que sienta que lo están obligando a que ponga las denuncias. (…) Yo entiendo en verdad que en caso de que fuera cierto el contratista tenga temor y quisiera poner la denuncia, nosotros le garantizamos el debido proceso para que se tomen las soluciones del caso”, dijo.

Frente a la mención en los audios de su secretaria de Agricultura, Eliana Ramírez, es la que pide el favor de ir a las reuniones, el gobernador Barragán respondió: “lo primero que hice fue llamar a la secretaria de Agricultura y se le recordó los problemas que genera la eventual participación política, a lo cual ella me respondió que no ha llamado a nadie y que no le ha dicho a nadie o invitado a ningún tipo de eventos”.

A juicio de Barragán, ese tipo de denuncias se están haciendo “aprovechando que estamos a pocos días para el ejercicio electoral. Son algunas personas que no dan verdaderamente su nombre y si lo hacen para denigrar invito a que ponga las denuncias y que señale con nombres propios, pero que no aproveche los medios de comunicación para enlodar mi nombre”.

Insistió que se hizo una capacitación donde se invitaron a todos los directivos para explicarles que se abstuvieran a participar en cualquier actividad política.

“Varios directores y secretarios renunciaron libre y voluntariamente para ir a participar en la actividad que les gusta a ellos, qué es hacer política, pero lo están haciendo fuera del gobierno departamental”, puntualizó.