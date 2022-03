Inconformidad en Pereira porque aún no se entregan los recibos del predial

En Caracol Radio dimos a conocer las constantes denuncias que estaban llegando de parte de la ciudadanía porque los propietarios de bienes inmuebles no habían recibido aún el cobro del impuesto predial para esta vigencia, cuyo aumento depende del avalúo catastral.

En Pereira, Dosquebradas y La Virginia, la gestión catastral está a cargo del Área Metropolitana Centro Occidente, quienes por resolución, dieron inicio al proceso de actualización el 4 de marzo de 2021, finalizando el 31 de diciembre de ese mismo año, por lo que las facturas debieron empezar a expedirse desde el mes de enero.

En consulta con la autoridad competente, la secretaria de hacienda de Pereira, Dora Patricia Ospina, indicó que en ningún año se han entregado estas facturas en los primeros días de enero y que aquellos propietarios que lo requieran, pueden solicitar sus recibos en las oficinas de esta dependencia.

"Ningún año ha llegado a las viviendas la factura desde el mes de enero o febrero el cual es, de acuerdo al calendario tributario, para el 31 de año, el mismo del año 2021 y 2020. De todas maneras, la Secretaría de Hacienda en todo momento ha expedido la factura a los contribuyentes que lo requieran", puntualizó.

Pese a estas aclaraciones, la ciudadanía sigue denunciando que al dirigirse a las oficinas correspondientes, no les quieren entregar los recibos de su impuesto predial, aunque muchos de ellos en años anteriores, podían tener su recibo y realizar el pago del mismo desde el mes de enero.

Denunciante 1: "Desconozco cuál va a ser el incremento que voy a tener que asumir".

Denunciante 2: "He ido como cuatro veces a averiguar sobre el impuesto. Siempre me devuelven me dicen que todavía no y me mandan a volver a los 15 días"-

Denunciante 3: "A estas alturas no han llegado los recibos los cuales llegaban desde comienzos de enero. Estuve en la oficina y no me dieron el recibo".

Denunciante 4: "El 5 de enero estaba allí, me dijeron que tenía que esperar hasta finales de enero. Regresé a finales de enero y me dijeron que volviera en febrero y he seguido así, ahora la respuesta es que después del 20 de marzo".

Continúan entonces las inconformidades y sobre todo la incertidumbre de muchos pereiranos y pereiranas que no entienden por qué no les ha llegado el cobro de su impuesto predial y cuando lo solicitan, no se lo entregan, aún cuando las autoridades dijeron que ya estaban disponibles.

