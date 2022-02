Por sequía, estudian cierre de Las Gachas

La sequía ha afectado el caudal de la quebrada Las Gachas, ubicada en el municipio de Guadalupe, Santander, al punto que las autoridades analizan la posibilidad de cerrar el atractivo turístico.

Esta posibilidad se analizará en una reunión en la que se expondrá el bajo caudal que presentan los 'jacuzzis naturales' de Colombia debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias.

Elberto Reyes, alcalde de Guadalupe, indicó que si se determina su cierre, los turistas solo podrán tomarse fotos en el lugar, pues no se permitiría el baño y el uso de la quebrada.

"Ya se hicieron una visitas para verificar el caudal que ha bajado y en las próximas horas tomaremos la decisión de si se cierra o no porque si se estanca el agua y no circula como siempre hace no se podrá tener a disposición de la gente", dijo el mandatario.

Una vez se haga el cierre, los turistas podrán ir a las Gachas, los paseos quedarán prohibidos por lo menos por unas semanas.