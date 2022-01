Conozca cómo será el manejo para las pruebas de COVID-19 en Cartagena

Teniendo en cuenta el nuevo ajuste al proceso de vigilancia en eventos predefinidos, en los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas para sars-cov-2 (Covid-19) en Colombia – gips 21 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, la dirección Operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS de Cartagena a través de su programa de Vigilancia en Salud Pública realiza recomendaciones para la atención de las personas que resulten afectadas por el virus.

- Persona Asintomático contacto estrecho de una persona con caso confirmado o probable de Covid 19 (no se notifica al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, no son objeto de vigilancia) se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones:

- Persona con Esquema Completo de Vacunación: No requiere aislamiento – no requiere prueba – no notificación.

- Persona No Vacunado o con Esquema Incompleto de Vacunación: No requiere prueba – requiere aislamiento por 7 días – Estratificación de riesgo (algunos requieren monitoreo por factores de riesgo).

- Persona asintomática que por tamizaje específico a (como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo deberán cumplir 7 días de aislamiento independientemente de su estatus de vacunación previa, contados a partir de la fecha de la toma de la prueba con resultado positivo.

- Persona Sintomática: Deben ser notificado al sistema de vigilancia, requiere Aislamiento durante 7 días y se debe evaluar los factores de riesgo a saber:

- Personas desde 60 años o más, menores de 3 años o personas con factores de riesgo: Aislamiento obligatorio de 7 días independientemente de su estatus de vacunación, contados desde el inicio de los síntomas. Se debe realizar prueba diagnóstica inmediatamente se presenten los síntomas para la confirmación del caso. Se recomienda que ante la presencia de síntomas se realice una consulta médica.

- Personas menores de 60 años sin factores de riesgo Se recomienda confirmación de caso por nexo epidemiológico. La realización de prueba es bajo criterio médico. Aislamiento obligatorio de 7 días independientemente de su estatus de vacunación contados desde el inicio de los síntomas. Se recomienda acudir a los servicios de salud cuando se presenten signos o síntomas de alarma.

- Nexo epidemiológico: Los pacientes sintomáticos que son contactos de personas con síntomas o positivas se confirman como nexo epidemiológico, si no se evidencia nexo permanece como probable en el sistema.

- Se considera caso recuperado cuando han pasado más de 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos antipiréticos o cuando se evidencie mejoría de los síntomas como tos, dolores musculares o dificultad para respirar.

- Toda persona hospitalizada o fallecida debe tener prueba diagnóstica y debe notificarse de forma inmediata.

- Todo trabajador del ámbito de la salud trabajador de la salud que sea contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, debe realizarse la prueba independientemente de la presencia o no de síntomas en el estudio de una cadena de transmisión y deben asegurarse el aislamiento de acuerdo con las indicaciones del MSPS.