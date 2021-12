En conjunto residencial realizarán feria del emprendimiento

Primer Feria del Emprendedor “Un espacio para la integración y progreso de la comunidad, cómo eje de la sociedad”, que se llevará a cabo los días 04 y 05 de diciembre de 2021 desde las 08:00 a.m. hasta las 6:00 de la tarde en el Conjunto Residencial Cerrado Punta Estrella ubicado en la Calle 60 No. 48 W-05 de la Bucaramanga.

La Primer Feria del Emprendedor busca a través de la labor social entre la policía, entidades públicas, privadas y comunidad, generar un evento de convivencia y esparcimiento.

Son en total de 61 emprendedores darán a conocer sus productos que por términos de pandemia Covid 19 tuvieron que reinventarse para generar recursos en el sostenimiento de sus familias.

Es importante aclarar que este gran evento es sin ánimo de lucro donde todos los elementos logísticos instalados no tienen ningún costo para el emprendedor, así mismo se presentaran eventos culturales con artistas locales.

En la feria, quienes asisten podrán adquirir frutas, verduras, accesorios, artículos de belleza, vestuario y juguetería, entre otros.