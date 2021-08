Alcaldes metropolitanos no comparten que se traslade basura

Los alcaldes en la zona de frontera han indicado que este traslado de basuras desde la capital de Santander, generaría una gran contaminación y por esto no se debe permitir la llegada de estos desechos sólidos desde Bucaramanga.



El recorrido de más de 150 km desde el vecino departamento y los altos en el recorrido que se están originando en la construcción de la doble calzada Cúcuta-Pamplona generarían muchos más inconvenientes que beneficios para traer estos desechos.



Jose Miguel Bonilla alcalde del municipio de Los Patios, le dijo a Caracol Radio que este proceso debe ser analizado minuciosamente por todas las organizaciones encargadas y que no debe ser una opción traerlas a esta región de frontera.



“Bucaramanga está haciendo una búsqueda para poder llevar los residuos pero no tenemos confirmación que Cúcuta o el área metropolitana vaya a recibirlos, por ahora tenemos esta tranquilidad y acá muy seguramente tendremos que trabajar un concepto todos los alcaldes porque este tema no genera mucho agrado. Nosotros nunca haremos algo que esté que se convierta en un agravio a la salud o buen ambiente de la ciudad, y de llegarse a avanzar algo en este proceso se debe hacer una reunión previa en donde se deben exponer las diferentes posiciones”, dijo el mandatario.

Indicó que se comunicó con el alcalde de Floridablanca y que por ahora ellos no contemplan esta posibilidad por el alto costo que implicaría.