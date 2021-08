Cambios en el PAE deben ser socializados: Concejo de Cartagena

En la sesión, el tema principal fue el plan de alimentación escolar “PAE”, teniendo en cuenta que los paquetes que se están entregando para preparar en casa, con la entrada de los niños a las instituciones educativas va a cambiar a raciones industrializadas que contienen unos paquetes nutricionales con leche descremada, cereales, entre otros, que serán entregados para que se guarden en la casa de cada estudiante, puesto que son productos lácteos y necesitan ser refrigerados.

Por tal razón, la concejal Gloria Estrada del partido Liberal, expresó que le gustaría que la Secretaría de Educación le socializara a la ciudadanía desde la corporación, cómo va a ser el cambio en el plan de alimentación escolar y si variará el valor que actualmente se está pagando por un paquete nutricional, teniendo en cuenta el cambio que se hará con el fin de saber si aumenta o disminuye el valor de éste "sería bueno que se organice una sesión con la comisión tercera donde se cite a la secretaría de educación para que nos explique todo lo concerniente al plan de alimentación escolar" dijo la concejal Estrada.

En el mismo sentido la Concejal Gloria Estrada, expresó que en el año 2020 el Concejo de Cartagena aprobó casi 2 billones de pesos para el presupuesto 2021, es relevante analizar la ejecución de estos recursos, porque el gerente de esta cartera es un funcionario de oficina, donde no pasa nada con el espacio público de Cartagena "se convierte en un detrimento cuando la ciudad de Cartagena le paga a esta clase de funcionarios que no cumplen con su trabajo, cada día vemos más ocupación en los espacios públicos, no hay orden, no hay justicia, no hay quien dirija, la ciudad está desordenada en todos los aspectos".