Apelarán decisión por caso de nulidad de elección de Concejal de Manizales

El abogado Martín Emilio Osorio, defensor de Julián Pineda, apelará ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que declaró nula la elección de su protegido.

Manifestó el profesional del Derecho que, "efectivamente en este proceso contencioso administrativo de nulidad electoral, se discutía si el Concejal Julián Andrés Pineda, estaba inhabilitado o no para presentarse a las elección del pasado 27 octubre de 2019".

Además expresó que, "dentro del proceso y el acervo probatorio se pudo concluir que, en virtud de la ley y la jurisprudencia vigente el corporado en mención no estaba inhabilitado y por lo tanto no se le podía declarar la nulidad, esto en virtud que aunque él suscribió unos contratos con una institución pública antes de toda ejecución de los mismos, se firmó un acta de resciliación y efectivamente dicho contrato no se ejecutó en el municipio donde el resultó elegido, por lo que no recibió ni en favor suyo ni de terceros ningún beneficio patrimonial o extra patrimonial", explicó el señor Osorio.

Así mismo agregó que, "estas pruebas fueron demostradas en el proceso y la jurisprudencia vigente para este caso exactamente específico de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de fecha 19 de junio de 2014, indica que no se presenta ninguna inhabilidad y por lo tanto no hay lugar a la nulidad", puntualizó el abogado, Martín Emilio Osorio,

Se espera que esta decisión de segunda instancia, se de a conocer en algunos meses y si beneficia o no al señor Julián Pineda.

