Movimiento social pide que Duque dialogue con el pueblo para la reforma

A pesar del anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de que retiraba el proyecto de reforma tributaria. En Bucaramanga se pronunciaron y dijeron que seguirán en paro.

La explicación que dan los marchantes es que esto podría ser una "trampa" del Gobierno, lo que piden es que la reforma tributaria la bajen en su totalidad y no solo que cambien el texto y los artículos.

"En realidad se reciben las declaraciones con una esencia de no sorpresa, porque muy posiblemente igual como ya ha pasado, se dicen una serie de cosas en los medios, pero al escribir los acuerdos no se cumplen, se hace serie de maromas, cuestiones legales e institucionales para no cumplirle a la gente".

Otra de las cosas importantes que se solicita al Gobierno Nacional, es que Iván Duque, el presidente de Colombia, se siente a dialogar con los marchantes, con los protagonistas del paro del país.

Anderson Arboleda, uno de los voceros, dijo que luego de que el mandatario nacional anunciara que se va a cambiar el texto del proyecto, manifestó que no se puede hacer con los partidos políticos y mucho menos con los empresarios, sino con la gente que es la directamente afectada .

"El Gobierno nacional saca una noticia donde dice que va a cambiar el texto, inicialmente dice que bajen la reforma, pero luego , voy a realizar un nuevo texto, ahí está el meollo del asunto, la gente pide que se baje y que se si se va crear un nuevo texto, se cree con la misma gente, al presidente no se le pide que se cree con los partidos políticos, acá lo que hay que hacer es que se siente hablar con la gente, así como con los indígenas, no es Cambo Radical, ni Conservador, es la gente misma, es el movimiento social el que sale a las calles".