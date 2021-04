En PMU se definirán las nuevas medidas para Santander

Hoy, 5 de abril, a las ocho de la mañana se desarrollará el PMU entre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para definir si el departamento continúa con las medidas restrictivas que se plantearon en Semana Santa, como el pico y cédula y el toque de queda.

Este lunes pedirán en el Concejo que se prohíba el parrillero hombre

Javier Villamizar, secretario de salud, indicó que muy posiblemente tomarán decisiones con las recomendaciones que ha anunciado el presidente Iván duque, como por ejemplo seguir con pico y cédula en municipios que tengan ocupación de camas uci entre el 50% y el 69% y , por lo menos, Bucaramanga está por encima del 60%.

No se registran siniestros viales en carreteras de Santander

Esto mismo puede pasar con el toque de queda que el mandatario mayor, recomendó que esta medida comience a las 12 de la media noche hasta las 5 a.m.

Fuerte llamado a dos municipios para agilizar vacunación

"Tenemos PMU para revisar nuevamente las medidas de Santander con mandatarios locales y el gobernador, vamos a analizar todo, pero igual forma, siguiendo el lineamiento de lo que dijo el presidente, y con lo que ya sacó el Ministerio de Salud e Interior", dijo Villamizar.