No hay rastro de que Sara Sofía esté en Bucaramanga

Al momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado 15 verificaciones de reportes que han hecho los ciudadanos de que la niña Sara Sofía podría estar en Bucaramanga. De ellos, no han podido verificar que la niña pudo pasar por la ciudad.

El general Javier Martín, comandante de la Policía dijo que, hasta ahora, está descartado que la niña esté en la capital de Santander.

Incluso hay un video en donde aparece una niña mona y de ojos claros que ingresó a un establecimiento comercial, pero, también se descartó que se trate de Sara Sofía.

"Absolutamente nada, el video que rodó por ahí está descartado, no se trata de la niña. Hemos realizado más de 15 verificaciones y absolutamente nada, no ha sido posible ubicarla, y no, descartado totalmente, que haya tenido indicios de que esté por acá. Hemos hecho 15 verificaciones de gente que ha llamado, de videos, esto ha generado una solidaridad, pero aún no hay rastro", comentó.

La Policía continúa en constantes operativos en las diferentes rutas de Bucaramanga y en la terminal de transportes, en el aeropuerto Palonegro y diferentes salidas hacia Cúcuta, pero no hay nada constatado.