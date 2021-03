Reubicarán más de la mitad de empleados Recrear

La Alcaldía de Bucaramanga aseguró que, desde diciembre del año pasado, que el Inderbú tomó las riendas de los parques Recrear, han tratado de reubicar a los 84 empleados que estaban prestando sus servicios a la corporación.

Cesar Castellanos, secretario administrativo, dijo que actualmente de esos 84 trabajadores solo 48 han entregado la hoja de vida para ser reubicados. En esta semana explicó, que ya 24 comenzarán sus nuevos empleos tras calificar en la Agencia Pública de Empleo del Imebu.

Según dijo Castellanos, hay 36 empleados que no enviaron sus hojas de vida porque no estaban interesados en ser reubicados o no tienen una certificación de empleos anteriores.

Hace un mes el Inderbú anunció que inició la limpieza de los parques para la reapertura de estos espacios recreativos.