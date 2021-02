Denuncian que funcionaria de la Registraduría estaría liderando revocatoria

Así lo dio a conocer Pablo Bustos presidente de la Red de Veeduría de Colombia quien le pidió a la Registraduría Nacional que aclare la posición privilegiada de funcionarios que trabajando en la Registraduría, estarían detrás de las revocatorias electorales en Cundinamarca y otras zonas del país generando como asegura Bustos, malestar y desconfianza de cara a la transparencia que deben tener dichos procesos en la institución.

Recalcó además, que con esto se van a mal gastar millonarios recursos con los que se podrían adquirir 15 millones de vacunas contra el covid-19

"En Cundinamarca investigados los casos, recorrido los municipios y escuchada la ciudadanía nos encontramos por ejemplo; con el caso de La Calera que hay un ex contratista de la ex alcaldesa Ana Lucia Escobar Vargas de nombre, Jaime Oswaldo Perdigón quien recibió más de 350 millones de pesos en contratos millonarios que le fueron adjudicados, éste curiosamente figura como vocero de la revocatoria en ese municipio, donde comparte espacio con otros ex contratistas los cuales buscan revocar la administración que no les ha dado contratos”. Dijo el presidente de la Red de veedurías, quien además advirtió que la ex alcaldesa figura en el directorio digital como alta funcionaria de la Registraduría Nacional.

Fue por esto que la Veeduría hace un llamado a la coherencia en medio de las dificultades que el país enfrenta de cara a la pandemia del Covid 19 y la crisis económica actual.