SES rechazó alternancia en Bucaramanga

Los educadores y docentes de Bucaramanga se negarán a asistir al los colegios públicos a clases presenciales, a partir del primero de marzo.

Manifiestan que no han tenido en cuenta las opiniones de los profesores, además, de que aseguran que no está claro el proceso de protocolos de bioseguridad.

El sindicato de educadores asegura que seguirá dictando clases virtuales y por ahora, no es un momento de alternancia, cuando las cifras suben y bajan todos los días.

"El alcalde se quedará con su convocatoria, en lo público, el sindicato de educadores está dispuesto a enfrentar con herramientas jurídicas y no vamos a acatar estas ilegales e irresponsables decisiones, somos coherentes con el distanciamiento, no vamos a pagar con la vida el error, no estaremos abriendo y cerrando, que deje esa actitud arrogante y sorda", dijo Mauricio Martínez, del SES.

Son tres mil educadores, entre directivos y personal de aula, de los cuales, un promedio de 400 personas provisionales estarían presionados de trabajar en modalidad alternancia.

"De esos 3 mil, provisional son 400, y los tienen presionados, nos vamos a mantener".